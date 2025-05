Solarhersteller stoppt Produktion in den USA

Thun. Der auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt produzierende Schweizer Solarhersteller Meyer Burger stellt seine gerade erst aufgebaute Solarmodulproduktion in den USA ein. Das Unternehmen sehe sich aufgrund fehlender finanzieller Mittel gezwungen, die noch im Hochlauf befindliche Produktion in den USA zu stoppen, teilte es am Freitag in Thun in der Schweiz mit. Den 282 Arbeitern sei gekündigt worden. Die Zukunft des Standorts sei offen. Welche Auswirkungen die Entscheidung auf die Standorte in Hohenstein-Ernstthal und Bitterfeld-Wolfen hat, ist vorläufig unklar. Die jeweils etwa 300 Beschäftigten dort sind in Kurzarbeit.(dpa/jW)