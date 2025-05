Microsoft streicht Tausende Arbeitsplätze

Jason Redmond/AP Photo Fast drei Prozent der Belegschaft sollen künftig woanders arbeiten

Redmond. Der Software-Konzern Microsoft streicht mehrere Tausend Arbeitsplätze. Die Kürzungen sollen weniger als drei Prozent der Belegschaft treffen, wie das Unternehmen mitteilte. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt. Zum letzten verfügbaren Stand Ende Juni 2024 hatte Microsoft rund 228.000 Beschäftigte, davon 126.000 in den USA. Drei Prozent davon wären etwa 6.800 Jobs. Die Stellenvernichtung sei quer durch verschiedene Regionen und Mitarbeiterebenen geplant, sagte ein Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Microsoft hatte bereits Anfang 2023 rund 10.000 Arbeitsplätze gestrichen. Bei großen Tech-Konzernen war die Belegschaft in der Corona-Pandemie stark gewachsen. Microsoft investiert gerade in großem Stil in Rechenzentren für den Betrieb sogenannter Künstlicher Intelligenz, wovon sich der Oligopolkonzern Profite unbekannten Ausmaßes verspricht – unter anderem durch Beiteiligungen anderer Konzerne, der US-Regierung sowie anderer Staaten. Allein in dem noch bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr sieht der Investitionsplan von Microsoft dafür Ausgaben von rund 80 Milliarden Dollar vor. (dpa/jW)