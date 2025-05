Ölpreise sinken nach Produktionsausweitung weiter

Yu Fangping/Zuma Press/dpa Öl zu Kampfpreisen: Schlepper bugsieren einen Öltanker an ein Terminal in der chinesischen Provinz Shandong

London/New York. Die Ölpreise sind am Montag nach der Ankündigung einer Produktionsausweitung durch den Ölförderverbund Opec+ weiter gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Nachmittag 60,39 Dollar, was einem Rückgang von 91 Cent im Vergleich zum Freitag abend entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juni fiel um 1,07 Dollar auf 57,23 Dollar. Die Opec+ hatte den zweiten Monat in Folge entschieden, die Ölproduktion zu erhöhen. Die Förderung des von Saudi-Arabien und Russland angeführten Ölverbunds soll um 411.000 Barrel pro Tag ausgeweitet werden. Nach Ansicht von Beobachtern will die Opec+ die Förderung von US-Schieferöl unattraktiver machen. (dpa/jW)