Rheinmetall profitiert vom Rüstungsboom

Hannes P Albert/dpa

Düsseldorf. Der Rüstungsboom hat dem Rheinmetall-Konzern im ersten Quartal kräftige Zuwächse beschert. So dürfte der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge um rund 46 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen sein, wie das Unternehmen am in Düsseldorf mitteilte. Die Erlöse mit Kriegstechnik seien um fast 73 Prozent nach oben gesprungen. Das operative Ergebnis sieht Rheinmetall um fast die Hälfte höher bei 199 Millionen Euro. Dabei dürfte sich das Ergebnis aus dem Kriegsgeschäft fast verdoppelt haben. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis liegen den Angaben zufolge deutlich über den Markterwartungen. Rheinmetall begründete das starke Wachstum im Business mit dem Krieg vor allem mit Vorzieheffekten vom zweiten auf das erste Quartal. Das Unternehmen verzeichnete zudem dank der Aufträge aus Deutschland ein starkes Neugeschäft, der Auftragsbestand erreichte einen neuen Höchstwert von 62,7 Milliarden Euro. (dpa/jW)