Friedensdemonstration in Torgau

Torgau. Mehr als 800 Menschen hatten am Sonnabend im sächsischen Torgau an Kundgebungen und einer Demonstration aus Anlass des 80. Jahrestages der Begegnung von sowjetischen und US-Soldaten am 25. April 1945 an der Elbe teilgenommen. Dazu aufgerufen hatten die Deutsche Kommunistische Partei (DKP), die SDAJ und andere Organisationen. Mehrere Redner hoben die Friedensbotschaft hervor, die von dem historischen Treffen der Armeen ausging. Ein Vertreter der Initiative »Solidarisches Torgau« wandte sich gegen die Ausbreitung rechter Ideologie und Gewalt. Mehrfach wurde die behördliche Ausladung von Vertretern Russlands und der Republik Belarus von Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus verurteilt. (jW)