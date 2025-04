Grönland: Ausfall von Telekommunikation

Nuuk. In Grönland ist es zu einem womöglich mit dem landesweiten Stromausfall in Spanien zusammenhängenden Zusammenbruch des Kommunikationsnetzes gekommen. Wie der örtliche Kommunikationsanbieter Tusass mitteilte, waren dabei am Montag abend (Ortszeit) in Teilen Grönlands sowohl Telefonate und SMS als auch die Nutzung des Internets nicht mehr möglich gewesen. Der Norden und der Süden der zu Dänemark gehörenden Insel waren demnach besonders betroffen. Die »Verbindung zu unserer Ausrüstung in Maspalomas in Spanien« sei unterbrochen worden, teilte Tusass weiter mit. Grönland sei hier »bei der Versorgung der Kunden im Satellitengebiet stark abhängig«. (AFP/jW)