Neue Übernahme in Italiens Bankensektor

Mailand. Der Übernahmekampf im italienischen Bankensektor geht in die nächste Runde: Im Ringen um seine Unabhängigkeit will das italienische Geldhaus Mediobanca die Privatbank Banca Generali für 6,3 Milliarden Euro übernehmen. Der Angebotspreis von 54,17 Euro pro Aktie entspricht einem Aufschlag von elf Prozent zum letzten Schlusskurs. Bezahlt werden soll mit Anteilen, die Mediobanca am Versicherungsriesen Generali hält, wie die Großbank am Montag mitteilte. Das Geschäft soll bis Ende Oktober 2025 abgeschlossen sein. (Reuters/jW)