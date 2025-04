Deutsche Bank will mehr Rüstungsprofite

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank spricht sich dafür aus, Bankkredite an Rüstungsunternehmen zum Teil staatlich zu garantieren. Man müsse öffentliche Mittel »effizient mit privatwirtschaftlichem Kapital kombinieren, um den Ausbau der Kapazitäten zu finanzieren«, schrieb Vorstandschef Christian Sewing in einem Gastkommentar für das Handelsblatt (Montag). Das Kreditportfolio der Deutschen Bank in der Rüstungsbranche belaufe sich »auf einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag«. Um sich »stärker auf den Bedarf der Branche« auszurichten, habe die Bank gerade ein spezielles Team für kleine und mittlere Unternehmen geschaffen. (dpa/jW)