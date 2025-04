EU-Kommission will Hochsee besser schützen

Neil Hammerschlag/dpa Hai auf Hoher See

Brüssel. Die EU-Kommission hat angekündigt, die Hochsee besser schützen zu wollen. Dazu soll das sogenannte Hochseeschutzabkommen der Vereinten Nationen ins EU-Recht aufgenommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Kommission. Die Brüsseler Behörde legte hierfür jetzt einen Vorschlag vor. Dazu gehört bis zum Jahr 2030 der Schutz von mindestens 30 Prozent der Gewässer, die außerhalb nationaler Grenzen liegen. Es sollen große Schutzgebiete auf Hoher See eingerichtet und Umweltprüfungen bei geplanten Tätigkeiten in internationalen Gewässern verpflichtend werden. Geplant ist, dass die Regeln spätestens vor der nächsten UN-Ozeankonferenz 2025 in Kraft treten.

Bis zu Verabschiedung des UN-Hochseeschutzabkommen im Jahr 2023 galt die Hohe See als weitgehend rechtsfreier Raum. Durch die Übernahme in das EU-Recht sollen die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung unterstützt werden. (jW/dpa)