Umwelthilfe fordert höhere Parkkosten in Städten

Bernd Weißbrod/dpa

Berlin. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) findet die Preise für das Parken in Innenstädten in Deutschland weiterhin zu billig. In 61 von 105 abgefragten Städten können Autos bereits für einen Euro pro Stunde oder weniger in kostenpflichtigen Parkzonen stehen, kostenloses Kurzzeitparken mit der sogenannten »Brötchentaste« ist in rund einem Drittel der Städte möglich, wie die DUH am Dienstag mitteilte. Sie fordert deutlich höhere Preise.

Verglichen mit einer ähnlichen Abfrage aus dem Jahr 2022 ging die Zahl der Parkmöglichkeiten für einen Euro oder darunter zurück. Vor drei Jahren war das laut DUH noch in 73 Städten möglich gewesen.

Für die Umweltorganisation reicht das aber noch nicht aus. Sie kritisierte die niedrigen Gebühren scharf. »Öffentlicher Raum ist viel zu wertvoll, um ihn noch länger als Parkplatz für immer größer werdende Autos zu verschleudern«, erklärte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. (AFP/jW)