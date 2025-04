BRD-Kapital erwartet »Tempo« von Koalition

Berlin. Die deutsche Wirtschaft erwartet von Union und SPD nach der Billigung des Koalitionsvertrags Tempo bei der Umsetzung. »Für die Unternehmen in Deutschland ist entscheidend, dass das neue Regierungsbündnis jetzt zügig handlungsfähig wird«, sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, der Rheinischen Post (Sonntagsausgabe). Das dritte Jahr ohne wirtschaftliches Wachstum in Folge dulde keinen weiteren Aufschub. »Als Wirtschaft erwarten wir jetzt Entschlossenheit, Geschlossenheit – und vor allem Tempo«, so der DIHK-Chef weiter. (dpa/jW)