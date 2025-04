Verdi kritisiert RBB-Maßnahmenkatalog

Berlin. »Der RBB schleift seine Konturen bis zur Unkenntlichkeit«, kritisierte Kathlen Eggerling, die bei Verdi für den RBB zuständig ist, am Dienstag den Kahlschlag des Senders in einer Pressemitteilung. Besonders drohten demnach die regionale Berichterstattung und ausgiebige Recherche unter den Kürzungen zu leiden. Eine hohe Arbeitsverdichtung sei absehbar. Das Beteiligungsverfahren für die Beschäftigten sei eine »Farce«, so Eggerling. (jW)