Hohe Zölle langfristig »nicht haltbar«

Washington. Im US-Handelskrieg gegen China scheint die US-Regierung auf Entspannung zu sinnen. Auf Dauer seien die Zölle zwischen den weltgrößten Volkswirtschaften nicht haltbar, sagte Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch (Ortszeit). Sie kämen einem Abbruch des Handels gleich. Beijing forderte daraufhin handfeste Maßnahmen. In China würden Konzerne bereits die Produktion drosseln und Beschäftigte entlassen, da US-Kunden ihre Aufträge storniert oder ausgesetzt hätten, berichtete die Financial Times gleichentags. Viele Händler seien »extrem besorgt«, wurde der Branchenvertreter Wang Xin zitiert. (Reuters/jW)