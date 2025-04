Iran: Atomgespräche nicht nur mit USA

Dubai. Iran will auch mit Frankreich, Deutschland und Großbritannien über sein Nuklearprogramm verhandeln. Das sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Donnerstag. Derzeit verhandeln die USA mit der Islamischen Republik über ein neues Atomabkommen. Die drei europäischen Staaten, auch bekannt als »E 3«, hatten vergangenen Dezember erklärt, sie seien bereit, alle internationalen Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, um das Land am Bau einer Atomwaffe zu hindern. »Ich schlage erneut die Diplomatie vor. Nach meinen jüngsten Konsultationen in Moskau und Beijing bin ich bereit, mit Besuchen in Paris, Berlin und London den ersten Schritt zu tun«, schrieb der Minister auf X. (Reuters/jW)