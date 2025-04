Weiteres Beben in Istanbul befürchtet

Istanbul. Nach dem schweren Erdbeben vom Mittwoch sind rund 100.000 Menschen in Istanbul in Notunterkünften wie Schulen, Moscheen und Logistiklagern aufgenommen worden. Das teilte Innenminister Ali Yerlikaya am Donnerstag mit. Viele Menschen wollen nach dem schweren Erdbeben nicht in ihre Häuser zurück, weil Experten warnen, dass ein noch stärkeres Beben die Millionenmetropole erschüttern könnte. (dpa/jW)