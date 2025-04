Mann in Texas nach 20 Jahren hingerichtet

Austin. Mehr als 20 Jahre nach dem Mord an einer jungen Mutter ist im US-Bundesstaat Texas der verurteilte Mörder hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen den 41jährigen Moises Sandoval Mendoza wurde am Mittwoch (Ortszeit) im Gefängnis der Stadt Huntsville mit einer Giftspritze vollstreckt, wie der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, mitteilte. In seinen letzten Worten entschuldigte sich Mendoza bei der Familie der Ermordeten, insbesondere bei ihrer Tochter. Der geständige Mendoza hatte vergeblich versucht, die Todesstrafe in eine lebenslange Freiheitsstrafe umwandeln zu lassen. Am Mittwoch wies der Oberste Gerichtshof der USA einen Antrag des verurteilten Mörders ab, die Hinrichtung zu blockieren. In den USA sind in diesem Jahr bereits 13 Menschen hingerichtet worden. (AFP/jW)