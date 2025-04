Nicht mehr, sondern weniger Kita-Personal

Schwerin. Anfang März haben die GEW und der Landeselternrat der Kindertagesstätten in Mecklenburg-Vorpommern eine Umfrage zur Bildungs- und Betreuungssituation in den Kitas und Horten des Landes gemacht. Ergebnis ist der dringende Appell, endlich die Personalausstattung zu verbessern und die Gruppengrößen zu verkleinern, erklärte die Gewerkschaft am Dienstag. In den Einrichtungen herrsche große Unzufriedenheit mit der personellen und strukturellen Ausstattung, erklärte Ulrike von Malottki von der GEW. »Gleichzeitig müssen sie angesichts der sinkenden Geburtenzahlen Angst vor Kündigungen haben.« Erste Einrichtungen schließen schon, andere kündigen Personal oder übernehmen Auszubildende nicht mehr. (jW)