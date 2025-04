Notenbankchef nicht von Trump gefeuert

Washington. Angesichts nervöser Aktienmärkte hat US-Präsident Donald Trump betont, dass er nicht vorhabe, Notenbankchef Jerome Powell zu entlassen. Das sei so eine Mediengeschichte, meinte Trump am Mittwoch bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichtschefs Paul Atkins (Ortszeit). »Ich habe nicht die Absicht, ihn zu feuern.« Er würde gerne sehen, dass Powell aktiver werde, was Zinssenkungen angehe. Es sei die perfekte Zeit für eine Zinssenkung, aber wenn er es nicht mache, sei das auch nicht das Ende, meinte Trump. (dpa/jW)