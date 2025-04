Türkei: Warnung vor Hauptbeben

Istanbul. Nach einer Reihe von Erdbeben in der türkischen Metropole Istanbul am Mittwoch geben Experten keine Entwarnung. Das Hauptbeben werde noch kommen, schrieb der Geologe Naci Görür auf der Plattform X. Im Marmarameer vor der 16-Millionen-Stadt verläuft eine Grenze zwischen tektonischen Platten. Experten warnen seit langem, ein Beben, das die Stärke sieben erreiche, sei nur eine Frage der Zeit. In einem früheren Interview hatte Görür gesagt, er befürchte in einem solchen Fall Hunderttausende Todesopfer. (dpa/jW)