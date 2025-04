USA: Sender hat Recht auf Finanzierung

Washington. Im Streit um die Schließung öffentlich finanzierter US-Medien wie des Auslands- und Propagandasenders Voice of America (VOA) hat ein Bundesrichter in Washington die Anweisungen der Regierung von US-Präsident Donald Trump vorerst gestoppt. Die Regierung müsse die Finanzierung der Einrichtungen wieder aufnehmen, bis ein Gericht dazu ein Urteil gefällt habe, entschied der Richter Royce Lamberth am Dienstag (Ortszeit). Die Regierung habe »wahrscheinlich gegen mehrere Bundesgesetze verstoßen«, erklärte der Richter. Mitarbeiter von VOA hatten gegen den Finanzierungsstopp geklagt. (AFP/jW)