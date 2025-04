Jordanien: Verbot für Muslimbruderschaft

Amman. Jordanien hat die Muslimbruderschaft am Mittwoch offiziell verboten. Ihr Vermögen werde beschlagnahmt. Zudem solle jede Form der Unterstützung oder Werbung für die Gruppe strafrechtlich verfolgt werden. Auch die Schließung aller Büros sei vorgesehen. Hintergrund des Verbots ist ein angeblich vom jordanischen Geheimdienst in der vergangenen Woche aufgedeckter Plan der Bruderschaft zum Bau von Raketen. Die Regierung in Amman geht davon aus, dass der jordanische Ableger der Muslimbruderschaft, der Verbindungen zur Hamas im Gazastreifen hat, dahintersteckt. (dpa/jW)