SAP: Kündigungen steigern Ergebnis

Walldorf. Der Softwarekonzern SAP hat im ersten Quartal von »Jobkürzungen« aus dem Vorjahr profitiert. Da viele Beschäftigte zu Jahresbeginn das Unternehmen verlassen hätten, seien Einsparungen wegfallender Stellen großteils in den ersten drei Monaten 2025 zum Tragen gekommen, teilte dpa am Mittwoch mit. Vor Zinsen und Steuern stand für das Unternehmen unter dem Strich ein um 60 Prozent gesteigertes Ergebnis von 2,46 Milliarden Euro, wie SAP am Dienstag abend mitteilte. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf mehr als neun Milliarden Euro, angetrieben durch Cloudsoftware-Angebote. (dpa/jW)