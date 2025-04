Beschäftigte leiden unter Belastung durch Stress

Berlin. Bei Beschäftigten ist die Stimmung hierzulande schlecht. Das Beratungsunternehmen Gallup teilte am Mittwoch mit, nur 45 Prozent seien »zufrieden« und blickten positiv in die Zukunft. Das war auch das Ergebnis im Vorjahr. Der Umfrage zufolge geht die Unzufriedenheit »auf ein weiterhin hohes Stresslevel« zurück. 41 Prozent der Menschen gaben demnach an, am Tag vor der Befragung gestresst gewesen zu sein. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung und Belastungen durch steigende Lebenshaltungskosten trügen eher zu »Resignation statt Aufbruchstimmung« bei, hieß es weiter. (AFP/jW)