Wagenknecht gegen Ausschluss von Russland

Berlin. BSW-Chefin Sahra Wagenknecht befürwortet die Teilnahme von Vertretern Russlands an den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Kriegsendes. Es sei geschichtsvergessen, russische Vertreter auszuladen, sagte Wagenknecht am Mittwoch gegenüber dpa. »Wer nicht mehr weiß oder wissen will, dass die Sowjetarmee die Hauptlast des Krieges gegen Nazideutschland trug und 27 Millionen Menschen aus der damaligen Sowjetunion, die Mehrheit von ihnen Russen, dem Vernichtungsfeldzug der deutschen Wehrmacht zum Opfer gefallen waren, ist in der deutschen Politik fehl am Platz«, erklärte sie. Es gebe einen »neuen deutschen Zeitgeist, der uns mental auf den nächsten Krieg mit Russland vorbereiten will«. (dpa/jW)