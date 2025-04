Kühnert in Sorge um eigene Sicherheit

Berlin. Der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat seinen Rückzug aus der Politik auch mit wachsender Sorge um seine persönliche Sicherheit begründet. »Meine rote Linie ist da, wo Gewalt in der Luft liegt. Ich bin nur 1,70 Meter groß«, sagte er der Wochenzeitung Die Zeit. Der Berliner war im Oktober 2024 überraschend als Generalsekretär zurückgetreten und hatte bei der Bundestagswahl nicht erneut kandidiert. Als Grund nannte er damals gesundheitliche Probleme. Gegenüber der Zeit verwies Kühnert nun auf diverse Bedrohungen und Übergriffe, die er bei Auftritten als Politiker und auch in seinem Privatleben erlebt habe. Eine Rückkehr in die Politik schloss Kühnert allerdings nicht aus. (dpa/jW)