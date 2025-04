Ministerpräsident Wüst mit Kapitalbossen in Katar

Doha. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat in Katar an der Seite deutscher Wirtschaftsvertreter um arabische Investitionen und gemeinsame Geschäfte geworben, berichtete dpa am Mittwoch. In Katars Handelskammer traf er mit rund 60 einheimischen Geschäftsleuten zusammen, die sich grundsätzlich offen zeigten, aber auch Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit der BRD äußerten. Wüst betonte, dass die EU-Kommission inzwischen einen besseren Industriekurs eingeschlagen habe und dass die neue Bundesregierung hierbei wieder eine Führungsrolle in Europa einnehmen werde. »Deutschland ist zurück in der Spur.« (dpa/jW)