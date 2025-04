Iran baut auf Unterstützung Chinas

Beijing. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat versucht, sich bei einem Besuch in Beijing am Mittwoch vor allem der Unterstützung Chinas bei den sogenannten Atomverhandlungen mit den USA zu versichern. »China gilt neben Russland als verlässlicher strategischer Partner, der uns nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten zur Seite gestanden hat«, sagte Araghtschi gegenüber dem Sender IRIB. Demnach wollte Araghtschi im Rahmen seiner eintägigen Visite eine Botschaft von Präsident Massud Peseschkian an Chinas Staatschef Xi Jinping überbringen. Auch in ihr soll es um die Atomgespräche gehen. (dpa/jW)