Kriegsverbrechen Israels im Libanon

Beirut. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat Israel am Mittwoch »willkürliche Angriffe« auf Zivilisten im Libanon vorgeworfen. Es gebe immer mehr Beweise dafür, dass die israelische Armee bei ihren Angriffen auf den Libanon seit Oktober 2023 nicht ausreichend zwischen zivilen und militärischen Zielen unterschieden habe. So sei bei einem Angriff am 25. September eine 23köpfige Familie ausgelöscht worden. Am 1. November seien bei einem Angriff auf ein Haus zehn Menschen getötet worden. HRW habe an beiden Orten keine Hinweise auf militärische Aktivitäten gefunden. (dpa/jW)