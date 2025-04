Boeing: VR China schickt Flugzeuge zurück

New York. Nach Angaben des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Boeing hat die Volksrepublik China die Annahme neuer Flugzeuge des US-Unternehmens verweigert. Boeing-Chef Kelly Ortberg bestätigte am Mittwoch im Sender CNBC entsprechende Medienberichte. Ihm zufolge seien gelieferte Maschinen wieder zurückgeschickt worden. Der Konzern werde nun »pragmatisch« vorgehen und alternative Abnehmer suchen. US-Präsident Donald Trump hatte Importe aus der Volksrepublik mit Zöllen von 145 Prozent belegt, China reagierte mit Gegenzöllen von 125 Prozent.

Boeing verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres einen Nettoverlust von 123 Millionen US-Dollar (rund 107 Millionen Euro). Der Umsatz stieg um 18 Prozent im Jahresvergleich auf 19,5 Milliarden Dollar. An der Wall Street notierte die Boeing-Aktie zeitweise mit einem Plus von mehr als sechs Prozentpunkten. (AFP/jW)