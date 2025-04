Indien: 24 Totein Kaschmir

Srinagar. Bei einem Angriff bewaffneter Kämpfer auf eine Gruppe von Touristen in der Stadt Pahalgam im indisch kontrollierten Teil von Jammu und Kaschmir sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Dies berichtete AFP am Dienstag. Nach Angaben des Regierungschefs der Region, Omar Abdullah, wird die genaue Zahl der Todesopfer noch bestimmt. Mehrere verletzte Touristen wurden ins Krankenhaus gebracht. Bislang hat sich keine Gruppe zu dem Angriff bekannt. Die Region ist seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans im Jahr 1947 geteilt. Beide Länder beanspruchen das Gebiet vollständig für sich. Indien hat eine halbe Million Soldaten in der Region stationiert und geht dort seit 1989 gegen mehrere Rebellengruppen vor, die für die Unabhängigkeit Kaschmirs oder den Anschluss an Pakistan kämpfen. Seither wurden dabei Zehntausende Zivilisten, Soldaten und Rebellen getötet. (AFP/jW)