Spanien: NATO-Ziel doch für 2025 anvisiert

Madrid. Spanien will noch dieses Jahr das Aufrüstungsziel der NATO von zwei Prozent des BIP für »Verteidigungsausgaben« erreichen. Das kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag in Madrid an. Zur Erfüllung des Zieles werde man knapp 10,5 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Eine Zustimmung des Parlaments sei nicht nötig, versicherte der Sozialdemokrat. Bisher hatte Madrid das Erreichen des Ziels des Kriegsbündnisses lediglich »bis spätestens 2029« in Aussicht gestellt. (dpa/jW)