Vorerst kein Charterflug mehr für Afghanen

Berlin. In den nächsten Tagen werden keine weiteren Ankünfte afghanischer Flüchtlinge aus Pakistan per Charterflug mehr in Deutschland erwartet. Zu einem ursprünglich für diesen Mittwoch avisierten Flug seien von den zuständigen Stellen bislang keine weiteren Informationen mehr geliefert worden, weshalb davon auszugehen sei, dass dieser nicht stattfinden werde, erfuhr dpa am Dienstag aus »Sicherheitskreisen«. Auch für einen ursprünglich geplanten weiteren Charterflug in den kommenden zwei Wochen würden bislang keine Vorbereitungen getroffen. Unionspolitiker hatten zuletzt die Fortsetzung der Aufnahmen kritisiert. (dpa/jW)