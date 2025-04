Albanien: Erstmals Asylsuchende in italienischem Abschiebelager

Vlasov Sulaj/AP/dpa Albanien: Geflüchtete besteigen ein Schiff der italienischen Küstenwache (Shengjin, 1.2.2025)

Shengjin. Italiens rechte Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat nach dem vorläufigen Scheitern ihrer Asylpläne eine erste Gruppe abgelehnter Asylbewerber in ein Lager in Albanien bringen lassen. Ein Schiff der italienischen Marine mit 40 Menschen an Bord lief am Freitag nachmittag im Hafen der albanischen Stadt Shengjin ein. Die Männer sollen in einem Lager bleiben, bis sie abgeschoben werden. Eigentlich sollten in den beiden Lagern Shengjin und Gjader italienische Beamte im Schnellverfahren über Asylanträge von Migranten entscheiden, die über das Mittelmeer einreisen wollten, noch bevor diese in Italien ankommen. Wegen mehrerer Niederlagen vor Gericht standen die beiden im Herbst errichteten Lager seit Monaten leer. Melonis Regierung hält indes an dem sogenannten Albanien-Modell fest. Derzeit prüft der Europäische Gerichtshof, ob ein solcher Umgang mit Migranten mit europäischem Recht vereinbar ist. (dpa/jW)