EU kritisiert Ausweisung von Kroaten aus Serbien

Marko Drobnjakovic/AP/dpa Serbische Demonstranten fahren mit dem Rad nach Straßburg, um Unterstützung durch die EU zu ersuchen (Novi Sad, 3.4.2025)

Brüssel. Ein Sprecher der EU-Kommission hat sich wegen der Ausweisung kroatischer Staatsbürger aus Serbien beunruhigt gezeigt. »Wir sind besorgt über diese Berichte«, erklärte er am Freitag in Brüssel. Serbien wies nach Angaben kroatischer Diplomaten in den vergangenen drei Monaten mehr als ein Dutzend kroatische Staatsbürger aus, drei von ihnen in den vergangenen Tagen. »Wir beobachten die Situation und werden nicht zögern, unsere Bedenken auf höchster Ebene gegenüber den serbischen Behörden zu äußern«, sagte der Kommissionssprecher. Manche der ausgewiesenen Kroaten hatten nach Angaben des kroatischen Botschafters in Onlinenetzwerken ihre Unterstützung für die Proteste gegen die serbische Regierung zum Ausdruck gebracht. Die Proteste hatten nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad am 1. November begonnen, bei dem 15 Menschen ums Leben gekommen waren. (AFP/jW)