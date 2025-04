Bolivien: Proteste gegen hohe Rindfleischpreise

Diego Rosales/ZUMA Press Wire/dpa Streiks und Proteste mit Schweineohren in Bolivien (La Paz, 10.4.2025)

La Paz. Hunderte Metzger haben am Freitag in Bolivien mit Körperteilen von Tieren gegen den Anstieg der Rindfleischpreise protestiert. Demonstranten warfen in der Stadt La Paz Kuhhörner auf Polizisten, die ein Regierungsgebäude bewachten. Zu dem Protest hatte der Nationale Verband der bolivianischen Fleischarbeiter (Contracabol) aufgerufen, um die Regierung zur Preisregulierung zu bewegen. In den letzten Wochen hat sich der Rindfleischpreis deutlich erhöht. Ein Mangel an Devisenreserven hat zu Importengpässen geführt, wodurch die Produktionskosten für Landwirte gestiegen sind. Die Regierung hatte eine Sitzung einberufen, um eine Lösung für den Anstieg des Rindfleischpreises zu finden. Gewerkschaftsvertreter nahmen daran nicht teil, da sie ein Gespräch mit dem linken Präsidenten Luis Arce fordern. Andernfalls werde der Streik, der am Donnerstag stattfand, aufrechterhalten. (dpa/jW)