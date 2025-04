Rechte Drohschreiben an Duisburger Schule: Polizei ermittelt Verdächtige

Christoph Reichwein/dpa Polizeieinsatz am Duisburger Max-Planck-Gymnasium (10.4.2025)

Duisburg. Nach einem Drohschreiben mit »rechtsradikalem Inhalt« an eine Duisburger Schule hat die Polizei mehrere Tatverdächtige ermittelt. Ein 15jähriger aus Berlin soll der Absender der Drohmail sein, wegen der am Donnerstag der Präsenzunterricht am Max-Planck-Gymnasium abgesagt wurde. Außerdem werde gegen drei weitere Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Wie genau diese drei an der Drohmail beteiligt gewesen sein sollen, erläuterten die Ermittler zunächst nicht. Ob die vier auch etwas mit den rechten Drohschreiben zu tun haben könnten, die bereits am Montag zum Unterrichtsausfall an 20 Duisburger Schulen führten, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (dpa/jW)