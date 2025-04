Wahlen in Kanada mit hoher Beteiligung

Ottawa. Bereits eine Woche vor der Parlamentswahl in Kanada gibt es erste Anzeichen auf eine hohe Wahlbeteiligung. Mehr als zwei Millionen Menschen nutzen laut der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Zahlen der kanadischen Bundeswahlbehörde vom Sonnabend (Ortszeit) die Möglichkeit zur früheren Stimmabgabe. Dies entspricht einer Zunahme von 36 Prozent im Vergleich zur vorherigen Parlamentswahl im Jahr 2021. Der Hauptwahltermin ist der 28. April. Wie AFP-Reporter berichteten, bildeten sich bereits am Freitag vor Wahllokalen in kanadischen Großstädten lange Schlangen, mehrere Menschen berichteten von Wartezeiten von bis zu zwei Stunden. Jüngsten Umfragen zufolge liegt die liberale Partei von Premierminister Mark Carney und dessen Vorgänger Justin Trudeau bei 44 Prozent – vor den Konservativen von Carneys Herausforderer Pierre Poilievre (38 Prozent). Vor dem Hintergrund, dass US-Präsident Donald Trump Kanada zum 51. US-Bundesstaat machen will und diversen Zolldrohungen und -einführungen hat Carney einen selbstbewussten Kurs gegenüber Washington eingeschlagen. Er hatte unter anderem erklärt, die USA seien »kein verlässlicher Partner mehr«. (AFP/jW)