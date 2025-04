US-Zölle: Kommunen mit weniger Einnahmen

Berlin. Die Kommunen in Deutschland erwarten als Folge der US-Sonderzölle schon bald geringere Einnahmen. »Zölle treffen die exportorientierte deutsche Wirtschaft besonders hart«, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, André Berghegger, der Welt am Sonntag. Die Gewinne der Unternehmen dürften geringer ausfallen – und damit auch die Gewerbesteuer, die letztlich vom Gewinn der Unternehmen abhänge, so Berghegger weiter. (dpa/jW)