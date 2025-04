USA: Demonstrationen gegen Trump-Regierung

Washington. Tausende Demonstranten haben sich am Sonnabend in Washington und weiteren Städten der USA versammelt, um gegen die Politik von Präsident Donald Trump zu protestieren. Etwa gegen Abschiebungen, Entlassungen durch die Regierung und die Kriege in Gaza und der Ukraine. Vor dem Weißen Haus trugen die Demonstranten Transparente mit der Aufschrift »Arbeiter sollten die Macht haben«, »Kein Königtum«, »Stoppt die Bewaffnung Israels« und »Rechtsstaatlichkeit«. Auch in New York City und Chicago fanden Proteste statt. Es war der zweite Tag seit Trumps Amtsantritt, an dem landesweit demonstriert wurde. (Reuters/jW)