Inflation in Euro-Zone etwas abgeschwächt

Luxemburg. In der Euro-Zone hat sich der Preisauftrieb im März etwas verlangsamt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch mit. Im Februar lag die Teuerung noch bei 2,3 Prozent. Verantwortlich ist demnach ein Rückgang der Energiepreise, auch Dienstleistungen verteuerten sich nicht mehr so stark wie in den Vormonaten. (dpa/jW)