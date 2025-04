Brandanschläge vor Knästen in Frankreich

Paris. Die Polizei in Frankreich fahndet weiter nach den Verantwortlichen für Brandanschläge auf Autos von Gefängnispersonal. Seit Sonntag seien insgesamt 21 Autos beschädigt oder in Brand gesetzt worden, hieß es am Mittwoch von seiten der Polizei. Mehrere waren mit dem Kürzel DDPF beschmiert worden. Es steht für eine erst kurz vorher im Internet aufgetauchte Gruppe, die angeblich für die Rechte von Häftlingen kämpft. Vermutet wird aber auch ein Zusammenhang mit der Drogenmafia. Das Parlament will in Kürze ein neues Gesetz zur »Bekämpfung des Drogenhandels« verabschieden. (AFP/jW)