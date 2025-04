Frankreich: Algerische Diplomaten ausgewiesen

Paris. Frankreich hat am Dienstag abend die Ausweisung von zwölf algerischen Diplomaten und den Rückruf des französischen Botschafters aus Algier angekündigt. Am Sonntag hatte Algerien die Ausweisung von zwölf Beamten des französischen Innenministeriums angekündigt, nachdem vergangene Woche drei Algerier, darunter ein Konsularbeamter, in Frankreich festgenommen worden waren. Ihnen wird vorgeworfen, an der Entführung des oppositionellen algerischen Influencers Amir Boukhors beteiligt gewesen zu sein. Hintergrund des Streits ist Frankreichs Übernahme von Marokkos Position zur von Rabat besetzten Westsahara. (AFP/jW)