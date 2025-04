Iran besteht auf Urannutzung

Teheran. Der Iran besteht vor einer neuen Gesprächsrunde im Atomstreit mit den USA auf der Möglichkeit zur Urananreicherung. Das sagte Außenminister Abbas Araghtschi am Mittwoch. Er reagierte damit auf Äußerungen des US-Sondergesandten Steve Witkoff. Dieser hatte am Dienstag erklärt, der Iran müsse »seine Urananreicherung stoppen und beenden« – explizit auch für die zivile Nutzung. Am Tag zuvor hatte er in einem Interview mit Fox News noch gesagt, eine zivile Urannutzung sei akzeptabel. US-Präsident Donald Trump hat die Gespräche angestoßen, aber auch mit militärischen Mitteln gedroht, sollte es keine Einigung geben. (Reuters/jW)