Nvidia: Zwei Fabriken für Supercomputer in USA

Santa Clara. Der Chipkonzern Nvidia will mit asiatischen Auftragsfertigern in den kommenden vier Jahren zwei Supercomputer-Fabriken in den USA bauen: mit Foxconn in Houston und mit Wistron in Dallas. Die Investitionen beliefen sich auf 500 Milliarden US-Dollar, teilte Nvidia am Dienstag mit. Die Massenfertigung soll demnach in zwölf bis 15 Monaten beginnen. Die Rieseninvestition hatte der Konzern bereits im März angekündigt. In Arizona sei zudem die Produktion von Chips für KI-Training und -Betrieb mit Taiwans Halbleiterhersteller TSMC angelaufen. (dpa/jW)