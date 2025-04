Stromtrasse A-Nord vollständig genehmigt

Bonn. Die Bundesnetzagentur hat den letzten Abschnitt der neuen Stromleitung A-Nord genehmigt. Das teilte die Bonner Behörde am Dienstag mit. Von Emden in Niedersachsen soll die 305 Kilometer lange Verbindung bis nach Osterath in Nordrhein-Westfalen führen und Windstrom von der Küste in Richtung Rhein und Ruhr transportieren. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2027 geplant .Übertragungsnetzbetreiber Amprion verlegt die Leitung als Erdkabel. Im Januar hatte die Netzagentur einem Antrag auf vorzeitigen Baubeginn zugestimmt. (dpa/jW)