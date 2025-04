Weg frei für Kauf von DB-Schenker

Berlin. Das dänische Logistikunternehmen DSV hat die letzte nötige Genehmigung zur Übernahme der Deutsche- Bahn-Logistiktochter Schenker erhalten. Wie DSV am Dienstag mitteilte, soll der Verkauf am 30. April vollzogen werden. Die EU-Kommission hatte erst vergangene Woche grünes Licht für die Transaktion gegeben. Laut DSV lagen am Dienstag nun »alle Bedingungen für den Abschluss der geplanten Übernahme« vor. Der DB-Aufsichtsrat und der Bund hatten den Verkauf im Oktober bereits genehmigt. Der Kaufvertrag umfasst der Bahn zufolge 14,3 Milliarden Euro; zuzüglich der erwarteten Zinserträge bis zum Vollzug der Übernahme könne sich der Betrag aber noch erhöhen. (AFP/jW)