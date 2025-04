BRD-Exporte gen USA auf Rekordhoch

Wiesbaden. Die BRD-Exportwirtschaft ist in hohem Maße auf das US-Geschäft angewiesen. Das Statistische Bundesamt teilte am Montag die 2024 summierten Ausfuhren von gut 161,3 Milliarden Euro mit. Das seien 10,4 Prozent aller BRD-Exporte und der höchste Anteil seit 2002. Zölle auf deutsche Exporte in die USA würden besonders Pharmaindustrie, Medizintechnik sowie Fahrzeug- und Maschinenbau schwer treffen, hieß es. (Reuters/jW)