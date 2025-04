Seperate US-Zölle auf Halbleiter und Pharmazie

Washington. Die US-Regierung plant sektorale Einfuhrzölle auf Halbleiter- und Pharmaprodukte. US-Präsident Donald Trump sehe zudem »Schwerpunktzölle« auf bestimmte Elektronikprodukte vor, die dann statt der reziproken Zölle erhoben würden, sagte Handelsminister Howard Lutnick am Sonntag (Ortszeit) gegenüber ABC. Ziel sei, die Produktion solcher Güter wieder in den USA anzusiedeln. Trump kündigte gleichentags eine Untersuchung der »nationalen Sicherheit« in der Halbleiterindustrie an. Noch am Freitag hieß es, man wolle Technik wie Smartphones und Computer von Zöllen ausnehmen. (Reuters/jW)