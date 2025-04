Chinesische Exporte ziehen deutlich an

Beijing. China hat seine Exporte im März deutlich gesteigert. Wie die Zollbehörde in Beijing am Montag mitteilte, wuchs die Ausfuhr von Waren im März um 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Sogenannte Vorzieheffekte lassen sich wegen des absehbaren Zollkriegs der USA bereits seit einiger Zeit beobachten. Im Januar und Februar lag lediglich ein Plus von 2,3 Prozent vor. Womöglich haben chinesische Unternehmen ihre Warenströme auf andere Länder umgelagert, um die höheren Zölle der US-Administration zu umgehen. So waren die Ausfuhrmengen nach Thailand und Vietnam deutlich gewachsen. (Reuters/dpa/jW)