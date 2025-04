Chinas Präsident besucht Vietnam

Hanoi. Bei einem Besuch in Hanoi ist Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping am Montag mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, Tô Lâm, zusammengetroffen. Dabei sagte Xi, Vietnam und China stünden »an einem Wendepunkt der Geschichte« und sollten daher »mit vereinten Kräften voranschreiten«. Dazu unterzeichnete Xi insgesamt 45 Vereinbarungen in den Bereichen Wirtschaft und Forschung. Diesen Dienstag will Xi zunächst nach Malaysia weiterreisen. Auch Kambodscha steht auf seinem Besuchsprogramm. (AFP/jW)